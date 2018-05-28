Украинские силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 16 раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили почти 50 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы, бронетехника и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 236 единиц",- отметил представитель ДНР в СЦКК.
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