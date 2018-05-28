Эксперт раскритиковал планы создать в Польше постоянную базу США

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Предложение Польши создать постоянную военную базу США и выделить на эту цель два миллиарда долларов противоречит основополагающему акту Россия-НАТО о неразмещении Альянсом значительных военных сил на территории новых стран-членов в Восточной Европе, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее издание Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши сообщило, что Варшава готова заплатить два миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, объясняя это "настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше". Издание утверждает, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

"Никакой военной необходимости и обстоятельств, которые бы обуславливали создание в Польше постоянной военной базы США, нет. Поэтому если такое решение будет реализовано, то оно будет откровенно враждебным шагом в отношении Российской Федерации и не останется без последствий и ответных мер военного реагирования со стороны Москвы", — считает Коротченко.

Он напомнил, что уже в ближайшее время в Польше будет создан позиционный район американской ПРО, где будет развернута система "Иджис Эшор".

"Нынешнее политическое руководство, к сожалению, Польши последовательно ухудшает российско-польские двусторонние отношения, что не приводит к стабильности и безопасности в регионе. Данная инициатива выдвигается без обсуждения в рамках совета Россия-НАТО, который был создан для того, чтобы предотвратить опасные варианты развития событий. Кроме того, предложение Польши нарушает основополагающий акт Россия-НАТО в соответствии с которым Альянс взял обязательство не размещать существенные боевые силы на территории новых стран-членов", — сказал Эксперт.