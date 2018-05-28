Эксперт раскритиковал планы создать в Польше постоянную базу США

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Предложение Польши создать постоянную военную базу США и выделить на эту цель два миллиарда долларов противоречит основополагающему акту Россия-НАТО о неразмещении Альянсом значительных военных сил на территории новых стран-членов в Восточной Европе, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Никакой военной необходимости и обстоятельств, которые бы обуславливали создание в Польше постоянной военной базы США, нет. Поэтому если такое решение будет реализовано, то оно будет откровенно враждебным шагом в отношении Российской Федерации и не останется без последствий и ответных мер военного реагирования со стороны Москвы", — считает Коротченко.
Он напомнил, что уже в ближайшее время в Польше будет создан позиционный район американской ПРО, где будет развернута система "Иджис Эшор".
"Нынешнее политическое руководство, к сожалению, Польши последовательно ухудшает российско-польские двусторонние отношения, что не приводит к стабильности и безопасности в регионе. Данная инициатива выдвигается без обсуждения в рамках совета Россия-НАТО, который был создан для того, чтобы предотвратить опасные варианты развития событий. Кроме того, предложение Польши нарушает основополагающий акт Россия-НАТО в соответствии с которым Альянс взял обязательство не размещать существенные боевые силы на территории новых стран-членов", — сказал Эксперт.