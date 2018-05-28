В МИД Пакистана напомнили о ядерных испытаниях в 1998 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая — РИА Новости. Исламабад полагает, что череда ядерных испытаний Индии и Пакистана в 1998 году положила конец надеждам на сохранение Южной Азии как региона, свободного от атомного оружия, говорится в распространенном сообщении пакистанского МИД.

"Двадцать восьмого мая 2018 года исполняется 20 лет со дня проведения Пакистаном ядерных испытаний. Пакистан был вынужден пойти на такую меру в качестве самозащиты и ответа на ядерные испытания и сопутствовавшие им враждебные проявления со стороны его соседа. К сожалению, такое развитие событий сделало невозможным сохранение Южной Азии в качестве региона, свободного от ядерного оружия — чего Пакистан добивался активным образом", — сказано в сообщении пакистанского дипведомства.

В Исламабаде подчеркнули, что, несмотря на это, Пакистан неизменно остается привержен идеям нераспространения атомного оружия, глобального мира и стратегической безопасности.

"Начиная с 1998 года, Пакистан продемонстрировал максимальную сдержанность и ответственность в вопросе управления своим ядерным потенциалом. Он привержен принципу надежного минимального сдерживания и постоянно стремился к стабильному сдерживанию в регионе… Пакистан неизменно демонстрирует свое стремление рассмотреть дальнейшие меры по снижению рисков и предотвращению гонки вооружений в регионе", — указали в МИД страны.

Вместе с тем, Исламабад продолжает протестовать против неправомерного, с его точки зрения, развертывания ядерных и неядерных сил на территории соседних стран. "Нуклеаризация Индийского океана, а также развертывание баллистических ракет в соседних странах должны вызвать озабоченность и у международного сообщества, поскольку такое развитие событий имеет внерегиональные последствия", — подчеркнули в ведомстве.

После распада в 1947 году Британской Индии на два независимых государства: Индию и Пакистан — эти две страны пережили несколько войн. С 70-х годов прошлого столетия обе державы стали ядерными, что еще больше усилило напряженность в их отношениях. В 1998 году Индия и Пакистан провели серию ядерных испытаний, после чего объявили временный мораторий.

Две страны оспаривают принадлежность региона Кашмир, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.