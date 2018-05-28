Курц призвал ЕС искать выход из кризиса на Украине сообща с Россией и США

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Кризис на Украине и ситуацию в Сирию можно разрешить, если будет найден способ действовать совместно с РФ и США, заявил в интервью газете Financial Times австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Мы не сможем в одиночку разрешить ситуацию с кризисом на Украине… (ситуацию — ред.) с Сирией. Мы добьемся успеха, только если найдем способ действовать сообща с США и Россией, поэтому, я думаю, что это неплохо для ЕС, если такие страны как Австрия — которая всегда выступала за установление контактов — имеют хорошие отношения с Россией ", — заявил Курц.

В феврале федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц посетил Москву, в ходе визита состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин и Курц обсудили международные и региональные вопросы в контексте завершившегося председательства Австрии в ОБСЕ, а также предстоящего в Совете ЕС.