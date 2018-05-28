Сеул заявил о готовности к переговорам по военным вопросам с Пхеньяном

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Южная Корея готова в любое время провести переговоры по военным вопросам на генеральском уровне с КНДР, заявил в понедельник журналистам представитель южнокорейского министерства обороны Цой Хён Су.

"Если будет принято решение на переговорах высокого уровня, то ожидается подготовка к военным переговорам", — приводит слова Цой Хён Су информационное агентство Рёнхап.

Переговоры высокого уровня между правительствами Южной Кореи и КНДР намечено провести 1 июня.

Что касается военных переговорах, то на них предполагается обсудить, в частности, восстановление линии горячей связи между штабами войск двух корейских государств.

Принципиальная договоренность о военных переговорах была достигнута 27 апреля между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.