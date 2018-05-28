США становятся все более "ненадежными", заявил канцлер Австрии

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что США становятся все более "ненадежными", а Европа должна сохранять свое единство.Financial Times.
Кроме того, австрийский канцлер прокомментировал решение Великобритании выйти из состава Евросоюза. По его мнению, Brexit — "ужасное решение", а "основной причиной" для него стал вопрос с мигрантами в ЕС.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода".