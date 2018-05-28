В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие, но стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинские военные, в свою очередь, в понедельник заявили о 22 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки, двое военных получили ранения.

Согласно сообщению пресс-центра военной операции Украины в соцсети Facebook, ополченцы обстреляли позиции военных "22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение… во время боевых действий в минувшие сутки два наших воина получили ранения, их срочно эвакуировали в госпиталь".

Уточняется, что судьба одного военного Объединенных сил неизвестна. "Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", — уточняется в сообщении.

Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, трое ополченцев погибли, трое ранены. Подтверждением этих данных со стороны самопровозглашенных республик Донбасса РИА Новости не располагает.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.