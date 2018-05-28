В Китае рассказали о возможных последствиях несоблюдения СВПД

ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Несоблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе отразится на экономическом сотрудничестве между соответствующими государствами, заявил на пресс-конференции в понедельник помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

"Мы надеемся, что совместными усилиями можно надлежащим образом решить проблемы, связанные с иранской ядерной проблемой, мы также надеемся на продолжение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, в этой связи Китай поддерживает тесные контакты с европейскими странами и Россией", — сказал дипломат.

По его словам, "исходя из текущей ситуации, если СВПД не будет далее реализовываться, будет затронуто нормальное экономическое сотрудничество между соответствующими странами".

"Мы надеемся на тесные консультации Китая и Ирана на основе соблюдения СВПД, дальнейшего развития сотрудничества между странами, а также между бизнес-кругами двух государств. Мы должны избегать нарушения или срыва реализации основных проектов по сотрудничеству двух сран", — подчеркнул представитель МИД.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Китай в свою очередь последовательно выступает за соблюдение СВПД.