Владелец "Николая Касаткина" опроверг данные об аресте судна в Южной Корее

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. Судно "Николай Касаткин" не задержано в Южной Корее и готовится к Регистру РФ, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Парус" Андрей Губанов.

Судно принадлежит сахалинской компании "Парус", которая сталкивалась проблемами с выдачей зарплаты в прошлом. Так, в декабре 2016 года экипаж "Николая Касаткина" несколько недель бастовал в Амстердаме из-за того, что "Парус" не выплачивал им зарплату, амстердамская портовая инспекция тогда запретила судну выходить в море.

Ранее инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский сообщил РИА Новости, что российское судно "Николай Касаткин" арестовали в порту южнокорейского Пусана после жалоб экипажа на долги, несколько моряков из Калининграда уже вернулись на родину, на судне остались приморцы и сахалинцы.

"Судно никогда не было задержано. Оно не арестовано из-за зарплаты и к Регистру РФ готовится. Там члены экипажа есть, работают. То, что идут между компанией "Парус" и другими иностранными компаниями тяжбы — это же не из-за зарплаты", — сообщил генеральный директор компании "Парус".

Губанов отметил, что долгов у компании перед моряками судна "Николай Касаткин" нет.

Как рассказал РИА Новости Осичанский, у федерации транспортных рабочих есть официальные обращения членов экипажа о задолженности.