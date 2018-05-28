Кандидат в президенты Колумбии намерен сохранить соглашения с повстанцами

Кандидат в президенты Колумбии от партии Демократический центр Иван Дуке Маркес на митинге в Боготе. 20 мая 2018

Кандидат в президенты Колумбии от партии Демократический центр Иван Дуке Маркес на митинге в Боготе. 20 мая 2018

МЕХИКО, 28 мая – РИА Новости. Вышедший во второй тур выборов кандидат в президенты Колумбии от правых сил Иван Дуке заявил в воскресенье, что не намерен разрывать достигнутые ранее мирные соглашения с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).

Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником мирных соглашений с РВСК. Победа Дуке могла бы поставить под вопрос продолжение переговоров, в том числе со второй крупнейшей повстанческой группировкой Армия национального освобождения (АНО).

"Мы не хотим разрывать соглашения (о мире), мы должны быть любезными с той частью повстанцев, которая сложила оружие", — заявил Дуке после подведения итогов голосования в первом туре.

При этом кандидат отметил, что хочет мира для своей страны.

"Мирная Колумбия – это Колумбия, где мир встречается с правосудием, где есть правда, есть возмещение (урона от гражданской войны) и где есть исполнение наказаний", — заявил Дуке в эфире колумбийского телевидения.

По данным избирательных властей после подсчета 99,99% бюллетеней в первом туре голосования, за Дуке были отданы 39,14% голосов, за его соперника от левых сил Густаво Петро – 25,09%. Эти два кандидата встретятся во втором туре 17 июня.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе бывших повстанческих сил РВСК была создана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила".

Петро выставил свою кандидатуру от коалиции "Человеческая Колумбия" и Индейского и социального альтернативного движения (MAIS). Он был главой Боготы с 2012 по 2015 годы, а до этого конгрессменом. Когда-то он состоял в повстанческом движении М-19, которое в 1985 году захватило и сожгло здание дворца правосудия в Боготе.