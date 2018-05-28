Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американские военные корабли самовольно вторглись в территориальные воды Китая. Об этом заявил представитель Минобороны КНР У Цянь.

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов (Сиша — кит.).

"Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию островов Сиша", — заявил представитель оборонного ведомства. Пекин в ответ направил авиацию корабельного базирования в район Южно-Китайского моря.

В Минобороны отметили, что американским военным сделали предупреждение покинуть акваторию Парасельских островов.

Очередные маневры американских кораблей в ведомстве назвали провокацией, которая противоречит китайским законам и международным нормам. По словам представителя Минобороны, действия США являются "серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая, которое подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также мир и стабильность в соответствующей морской зоне".

Пекин выразил решительный протест в связи с инцидентом.

Минобороны Китая пообещало усилить безопасность страны на море и в воздухе, а также отставить государственный суверенитет. Решимость Пекина по защите мира и стабильности в регионе останется непоколебимой, заключили в ведомстве.

Комментарий Пентагона

Корабли ВМС США действуют в Южно-Китайском море в рамках международного законодательства о свободе судоходства, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.

"Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, в том числе в Южно-Китайском море. Все действия выполняются в соответствии с международным законодательством и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где разрешено законом", — сказал Логан.

По его словам, детали действий флота будут раскрыты в ежегодном отчете о плаваниях в соответствии с принципами свободы судоходства.

Отказ от совместных учений

Ранее Пентагон отозвал приглашение китайским военным участвовать в учениях в Тихом океане, глава МИД КНР Ван И после встречи с госсекретарем США Майком Помпео назвал такой шаг неконструктивным.

"Это решение также не помогает установлению взаимопонимания между Китаем и США. Мы надеемся, что США изменят такой отрицательный подход", — сказал он.

Дипломат отметил, что обмены по военной линии укрепляют взаимное доверие и помогают поддерживать мир и стабильность.

Ранее Пентагон отказался приглашать КНР на военные учения RIMPAC в Тихом океане. Это произошло после того, как китайские бомбардировщики H-6K впервые приземлились и взлетели с аэродрома на одном из островов в Южно-Китайском море, принадлежность которого оспаривают несколько государств.

Обеспокоенность действиями Пекина

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт 3 мая заявила, что США обеспокоены действиями Китая на островах в Южно-Китайском море.

Уайт отметила, что США "обеспокоены милитаризацией этих островов".

"Китай должен понять, что они получают выгоду от свободы навигации в море. Мы продолжим проводить наши операции и хотим убедиться, что китайцы понимают, что они не могут и не должны быть враждебными", — добавила она.

В начале мая телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, сообщил, что Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах в Южно-Китайском море.

Согласно оценкам, за последний месяц системы развернули на рифах Мисчиф (Мэйцзи), Саби-Риф и Файери-Кросс архипелага Спратли (Наньша). Эти системы позволяют атаковать суда в радиусе 295 морских миль (около 546 километров), а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских миль (примерно 296 километров).

Неназванный представитель Пентагона заявил, что дальнейшая милитаризация аванпостов "послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами", которые претендуют на эту территорию.

Спорная территория

Парасельские острова — архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из маленьких островов и рифов. Находится в 230 километрах к югу от КНР и в 200 километрах к востоку от Вьетнама.

Над архипелагом с 1974 года был установлен контроль КНР, но претензии на него предъявляют также Вьетнам и Китайская Республика (Тайвань).

Вьетнам административно относит острова к уезду Хоангша города Дананг. Китай административно относит острова к острову-провинции Хайнань. Китайская Республика административно относит острова к Гаосюну.

Как утверждают США, КНР строит искусственные острова в Южно-Китайском море, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США в милитаризации Южно-Китайского моря, заявляя, что имеет суверенное право вести любую деятельность и размещать любую инфраструктуру на своей территории.