Макрон встретится с малийцем, спасшим ребенка от падения из окна в Париже

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон примет выходца из Мали, спасшего ребенка от падения из окна в Париже, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Как сообщает агентство, встреча состоится в понедельник в 09.50 утра по местному времени (10.50 мск).

По информации телеканала BFMTV, инцидент произошел в субботу вечером. Четырехлетний ребенок повис на балконе и в любой момент мог упасть. Очевидец Мамуду Гассама (Mamoudou Gassama) вскарабкался за считанные секунды на пятый этаж дома и спас малыша.

"Этот храбрый и мужественный мужчина спас жизнь ребенку, рискуя своей", — написала в Twitter мэр Парижа Анн Идальго. После того, как ей стали известны личность и происхождение спасителя, Идальго добавила, что "Париж его поддержит в попытках обосноваться во Франции".