СМИ: в США затопило город, который только оправился от наводнения

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. После сильных дождей вода затопила американский город Элликот в штате Мэриленд, в котором в 2016 году произошло сильное наводнение, передает издание Baltimore Sun.

На опубликованной видеозаписи видно, что мощные потоки грязной воды с большой скоростью несутся по улицам города, доходя до середины первых этажей и выше.

Национальная метеорологическая служба США охарактеризовала ситуацию как "крайне опасную и потенциально катастрофическую".

"Вы должны перебраться на возвышенности немедленно и оставаться подальше от всех мест, куда направляется вода", — говорится в сообщении службы в Twitter.

По информации газеты, затопленную улицу Мэйн Стрит недавно восстановили после наводнения 2016 года, которое нанесло серьезный ущерб и привело к гибели двух человек.

Предупреждение о чрезвычайной ситуации было выпущено в воскресенье в 16.40 по местному времени (23.40 мск). Уже в 17.20 (0.20 мск понедельника)департамент пожарно-спасательной службы округа Говард, к которому относится город, сообщил о том, что уровень воды пошел на убыль.

Город Элликот был основан в 1772 году. В нем проживает до 70 тысяч человек.