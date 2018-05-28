Пентагон ответил на обвинения Китая во вторжении в его территориальные воды

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Корабли ВМС США действуют в Южно-Китайском море в рамках международного законодательства о свободе судоходства, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.

Ранее минобороны Китая обвинило корабли ВМС США во вторжении в его территориальные воды, после того как эсминец Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam прошли в воскресенье в 12 морских милях от спорных Парасельских островов (Сиша) в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. В Пекине назвали эти действия бесцеремонным нарушением территориального суверенитета страны и норм международного права и в ответ направили в спорный район авиацию корабельного базирования, которая сделала предупреждение ВМС США.

"Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, в том числе в Южно-Китайском море. Все действия выполняются в соответствии с международным законодательством и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где разрешено законом", — сказал Логан.

Спорная территория

По его словам, детали действий флота будут раскрыты в ежегодном отчете о плаваниях в соответствии с принципами свободы судоходства.

Парасельские острова — часть спорной территории в Южно-Китайском море. У Китая и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона есть разногласия по вопросу морских границ и по зонам ответственности на этой территории.

Как утверждают США, КНР строит искусственные острова в Южно-Китайском море, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США в милитаризации Южно-Китайского моря, заявляя, что имеет суверенное право вести любую деятельность и размещать любую инфраструктуру на своей территории.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Пекин не признал решение арбитража.