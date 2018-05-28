Лидер итальянской "Лиги" требует от президента назначить новые выборы

РИМ, 28 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини потребовал от президента страны Серджо Маттареллы назначить новые парламентские выборы, после того как адвокату Джузеппе Конте из-за жесткой позиции главы государства не удалось сформировать правительство страны.

"Сейчас я говорю Маттарелле, что мы хотим дату (новых) выборов. Это будут не политические выборы, а референдум по защите демократии … Завтра мы хотим знать дату выборов, или мы на самом деле пойдем на Рим. После стольких лет они сбросили маску. В этот раз они нас остановили, но в следующий раз им это не удастся", — заявил Сальвини в ходе прямой трансляции в своем Facebook.

Ранее в воскресенье Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный Д5З и "Лигой" кандидат Конте. Фатальным препятствием для формирования нового кабинета стала кандидатура министра экономики. "Лига", которая совместно с "Движением 5 звезд" выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Конте, которому Маттарелла поручил сформировать правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат.

"Импичмент? Я не вникаю в суть этих придирок. Я подумаю об этом завтра. Но Маттарелла меня не представляет. Он выразил интересы других стран, а не интересы итальянцев … Мы стали французской или немецкой колонией. Мы стали страной, финансово оккупированной брюссельскими демократами", — сказал Сальвини.

После решения президента лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо предложил обсудить в парламенте импичмент Маттарелле. Политик выразил мнение, что "правительственный кризис должен быть внесен в повестку парламента, используя 90-ю статью конституции", которая утверждает, что президент республики несет ответственность за свои действия во главе государства только в случае государственной измены и нарушения конституции. После импичмента, добавил Ди Майо, в Италии необходимо провести новые парламентские выборы: "Итальянцам необходимо как можно быстрее дать слово".

К требованиям отставки Маттареллы присоединилась правая партия "Братья Италии", которая назвала действия президента предательством. На защиту Маттареллы встал лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. По его словам, "Движение 5 звезд", говоря об импичменте Маттареллы, "как всегда ведет себя безответственно". Помимо Берлускони действия президента поддержали ведущие представители Демократической партии: бывший премьер Италии и экс-секретарь партии Маттео Ренци назвал "угрозы Маттарелле подлостью", а нынешний ее руководитель Маурицио Мартина заявил, что президент "защитил страну, конституцию и национальные интересы".