Стало известно, кто прошел во II тур выборов главы Колумбии

МЕХИКО, 28 мая – РИА Новости. Правый кандидат Иван Дуке набирает 39% на выборах президента Колумбии, левый Густаво Петро 25%, ни один из них не выигрывает в первом туре, сообщает в воскресенье национальный избирательный совет.

По данным совета после подсчета 94,42% бюллетеней, за Дуке отдано 39,15% голосов, за Петро 25,08%.

На третьем месте с очень небольшим отрывом от Петро идет Серхио Фахардо (23,8%).

Второй тур выборов намечен на 17 июня.

Дуке идет на выборы от партии "Демократический центр", лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником достигнутых мирных соглашений с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Победа Дуке может поставить под вопрос продолжение переговоров, в том числе со второй крупнейшей повстанческой группировкой Армия национального освобождения (АНО), хотя прямых заявлений о прекращении диалога он себе не позволял.

Петро выставил свою кандидатуру от коалиции "Человеческая Колумбия" и Индейского и социального альтернативного движения (MAIS). Он был главой столицы, Боготы с 2012 по 2015 годы, а до этого конгрессменом. Когда-то Петро состоял в повстанческом движении М-19, которое в 1985 году захватило и сожгло здание дворца правосудия в Боготе.