Саркисян подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад

ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян сообщил журналистам, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад на территории республики.

"Принц Чарльз — большой друг Армении, долгие годы помогает проекту "Ереван — любовь моя", который я инициировал в 2010 году. Он прекрасно знает историю армянской архитектуры и приехал сюда (в мае 2013 года), чтобы увидеть Армению. Единственное, что помимо дружбы представляет (материальную) ценность, это небольшой сад, принадлежавший моей семьей, моим сыновьям и его сыновьям, который я ему подарил", — сказал президент.

По его словам, это очень маленький сад в Армении. "Где он находится, я вам не скажу", — пошутил президент.

Саркисян был послом Армении в Великобритании в 1998-2000 и 2013-2018 годах.