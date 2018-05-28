Эксперт назвал желание Турции купить российские Су-57 сигналом для США

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия может пойти на поставку экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 Турции в рамках укрепления стратегического партнёрства с этой страной, однако озвучивание таких перспектив сегодня, скорее всего, является исключительно политическим сигналом Анкары Вашингтону, заявил в воскресенье РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее турецкая газета Yeni Safak опубликовала информацию со ссылкой на источники, согласно которой Анкара может закупить российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35, если Соединенные Штаты заблокируют их поставки из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Позже источник РИА Новости в секретариате оборонной промышленности Турции заявил, что подобные публикации подготовлены на основе мнения экспертов и не являются официальной позицией Анкары.

"Этот сценарий вполне реалистичен, несколько лет назад никто не мог представить, что С-400 может быть поставлена Анкаре, а сегодня такой контракт является сверившимся фактом. Однако пока, кажется, что это лишь сигнал, подаваемый через турецкие СМИ, чтобы США не перегибали палку, и что у Турции всегда есть альтернатива. Анонсируя такую возможность, Турция показывает США, что шантаж не пройдёт", — сказал Коротченко.

По мнению эксперта, Москва может принять соответствующее решение для укрепления стратегических отношений с Анкарой. При этом поставка Су-57 Турции будет возможна лишь тогда, когда эта машина пройдёт полный цикл испытаний и поступит на вооружение Воздушно-космических сил РФ.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35. В ответ на это глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.