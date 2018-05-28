АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Публикации в турецких СМИ о возможности покупки Анкарой российских истребителей Су-57 вместо американских F-35 подготовлены на основе мнений экспертов и не являются отражением официальной позиции Анкары, заявил РИА Новости источник в секретариате оборонной промышленности Турции.

Ранее газета Yeni Safak сообщила, что Турция может принять решение о закупке Су-57, если США заблокируют поставки F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Новость, которая прошла по СМИ (о возможной покупке Су-57 вместо F-35), подготовлена на основе мнений экспертов. Мы ее подтвердить не можем. То есть, такие публикации пока не являются выражением официальной позиции государства", — сказал собеседник агентства.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку Анкаре американских F-35. В ответ на это глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.