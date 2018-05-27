Премьер Армении примет военный парад к 100-летию Первой Республики

ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что примет в понедельник военный парад, посвященный 100-летию провозглашения Первой Республики в мемориальном комплексе "Сардарапат".
По его словам, вечером в 20.30 (19.30 мск) на Площади Республики в Ереване состоится концерт и красочный фейерверк.
Независимое армянское государство было провозглашено 28 мая 1918 года после отражения турецкой агрессии в битвах под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой. Первая Республика просуществовала до советизации Армении в декабре 1920 года. В ознаменование победы, одержанной армянским народом в Сардарапатском сражении, на месте битвы были сооружены мемориальный комплекс "Сардарапат" и музей армянской этнографии и истории освободительной борьбы.
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