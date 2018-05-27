Премьер Армении примет военный парад к 100-летию Первой Республики

ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что примет в понедельник военный парад, посвященный 100-летию провозглашения Первой Республики в мемориальном комплексе "Сардарапат".

"Завтра с 11.00 (10.00 мск) в мемориальном комплексе "Сардарапат" (в 40 километрах от Еревана) пройдет славное мероприятие – военный парад, посвященный 100-летию Первой Республики под названием "Век победы". Имею честь как премьер-министр Армении принять парад. Также я выступлю с торжественной речью", — написал Пашинян на своей странице в Facebook

По его словам, вечером в 20.30 (19.30 мск) на Площади Республики в Ереване состоится концерт и красочный фейерверк.

Независимое армянское государство было провозглашено 28 мая 1918 года после отражения турецкой агрессии в битвах под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой. Первая Республика просуществовала до советизации Армении в декабре 1920 года. В ознаменование победы, одержанной армянским народом в Сардарапатском сражении, на месте битвы были сооружены мемориальный комплекс "Сардарапат" и музей армянской этнографии и истории освободительной борьбы.

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