В Раде заявили, что Украиной правят шизофреники

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что во главе Украины стоят "шизофреники" и "тупые управленцы".

По словам парламентария, развитие страны фактически остановилось из-за сменяющих друг друга коррупционеров у власти. Именно поэтому представители правящих кругов "должны уйти", считает Рабинович.

"Рядом с нами расположены страны, где зарплата 800-1000 долларов. Там это нормально, а у нас это популизм. Популизм — потому что вы тупые управленцы. <…> Популизм — это ваши тупые решения, убивающие экономику страны. Это то, что вы поете песни и ничего не делаете для снижения тарифов", — заявил депутат.

Он добавил, что Украина должна стать "экономическим локомотивом всей Восточной Европы". Однако действия нынешней власти привели к тому, что государство "побирается".

"Ну вдумайтесь, нами шизофреники какие-то правят!" — заключил Рабинович.