Украинские беспилотники намеренно нарушают границу России, заявили в ФСБ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Беспилотники, которые Украина использует для охраны своей границы, в ряде случаев преднамеренно нарушают воздушное пространство России, это наносит ущерб безопасности РФ, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник столетия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"С 2015 года украинская сторона стала активно использовать в охране границы беспилотную авиацию. Маршруты ее полетов, как правило, проходят вдоль государственной границы. В ряде случаев фиксируются преднамеренные нарушения воздушного пространства Российской Федерации, которые противоречат нормам права и наносят ущерб интересам безопасности нашей страны", — сказал Кулишов.