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Китай обвинил США во вторжении в свои воды

22:0927.05.2018
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© Фото : U.S. Navy / David FlewellynЭсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском мореЭсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
© Фото : U.S. Navy / David Flewellyn

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американские военные корабли самовольно вторглись в территориальные воды Китая. Об этом сообщил представитель Минобороны КНР У Цянь.

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© AP Photo / Ng Han Guan
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Он подтвердил сообщения СМИ о том, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов (Сиша — кит.).

"Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию островов Сиша", — заявил представитель оборонного ведомства. Пекин в ответ направил авиацию корабельного базирования в район Южно-Китайского моря.

В Минобороны отметили, что американским военным сделали предупреждение покинуть акваторию Парасельских островов.

Очередные маневры американских кораблей в ведомстве назвал провокацией, которая противоречит китайским законам и международным нормам. По словам представителя Минобороны, действия США являются "серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая, которое подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также мир и стабильность в соответствующей морской зоне".

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
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Пекин выразил решительный протест в связи с инцидентом.

Минобороны Китая пообещало усилить безопасность страны на море и в воздухе, а также отставить государственный суверенитет. Решимость Пекина по защите мира и стабильности в регионе останется непоколебимой, заключили в ведомстве.

Провокационные действия

МИД Китая призывает Вашингтон прекратить провокационные действия, нарушающие суверенитет страны и представляющие угрозу ее национальной безопасности, заявил официальный представитель ведомства Лу Кан.

"Китайская сторона в связи с соответствующими действиями выразила американской стороне резкое недовольство и решительный протест", — сказал дипломат.

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© AFP 2018 / STR
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Представитель МИД подчеркнул, что КНР будет и дальше принимать все необходимые меры для отстаивания своего суверенитета и безопасности.

Маневры у спорных островов

О том, что два корабля ВМС США прошли рядом со спорными Парасельскими островами в Южно-Китайском море, ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, суда проводили маневры близ островов Трайтон, Линкольн, Три и Вуди. Эти территории являются спорными.

Протестующий перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
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У Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает, что ряд стран сознательно используют поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе. Соединенные Штаты утверждают, что китайская сторона строит искусственные острова, превращает их в военные объекты и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что у Пекина нет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай решение арбитража не признал.

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