Буш-старший опять попал в больницу

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован после того, как ему стало плохо из-за низкого кровяного давления, сообщил в воскресенье официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

"Президент Джордж Буш сегодня помещен в больницу Южного Мэна после того, как он испытал падение кровяного давления и упадок сил. Скорее всего, он пробудет (в больнице – ред.) несколько дней под наблюдением. Бывший президент в сознании и бодр, он не испытывает недомогание", — написал он в своем Twitter

Это уже вторая госпитализация Буша-старшего за последнее время. В конце апреля его поместили в интенсивную терапию с сепсисом. В начале мая он выписался из больницы.

Буш-старший страдает болезнью Паркинсона и использует для передвижения инвалидное кресло. В 2015 году он попал в больницу штата Мэн с переломом после падения. В прошлом декабре экс-президент провел около недели в больнице Хьюстона с проблемами с дыханием. Рождественские праздники 2012 года Буш-старший провел в отделении интенсивной терапии из-за бронхиального кашля и других проблем со здоровьем, добавляет агентство.

Буш-старший, которому сейчас 92 года, был президентом США в 1989–1993 годах. Он остается самым пожилым бывшим главой Соединенных Штатов.