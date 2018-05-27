Президент Италии примет решение о проведении досрочных выборов

РИМ, 27 мая — РИА Новости. Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что в ближайшие часы примет решение относительно проведения новых выборов после того, как адвокату Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство страны.

"Относительно поступивших в последнее время просьб о проведении новых выборов я оставляю за собой право принять решение на основе того, что произойдет в парламенте. В ближайшие часы я выступлю с инициативой", — сказал Маттарелла.

Глава государства также подтвердил, что в проекте правительства, который ему предоставил премьер, его не устроила кандидатура министра экономики. Партия "Лига", которая совместно с "Движением 5 звезд" выдвинула Конте на пост председателя правительства, настаивала на том, чтобы ведомство возглавил экономист Паоло Савона. Матарелла не согласился с этим предложением из-за "антиевропейской" позиции кандидата в министры.