Конте отказался возглавить правительство Италии

РИМ, 27 мая — РИА Новости. Александр Логунов. Адвокату Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство Италии, заявил в воскресенье генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

"Президент Республики принял профессора Джузеппе Конте,…который вернул мандат на формирование правительства, предоставленный ему 23 мая. Президент Республики поблагодарил его за усилия, которые он приложил при выполнении этого поручения",- заявил Дзампетти, выступление которого транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать национальное правительство Конте в среду, 23 мая.

По информации СМИ, фатальным препятствием для формирования нового правительства Италии стало обсуждение кандидатуры министра экономики. Партия "Лига", которая совместно с "Движением 5 звезд" выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который якобы не устроил Маттареллу из-за своей "антиевропейской" позиции.