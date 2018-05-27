Конте отказался возглавить правительство Италии

РИМ, 27 мая — РИА Новости. Александр Логунов. Адвокату Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство Италии, заявил в воскресенье генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.Rai.
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать национальное правительство Конте в среду, 23 мая.
По информации СМИ, фатальным препятствием для формирования нового правительства Италии стало обсуждение кандидатуры министра экономики. Партия "Лига", которая совместно с "Движением 5 звезд" выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который якобы не устроил Маттареллу из-за своей "антиевропейской" позиции.