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Трамп готов дать показания Мюллеру, но защита против, заявил адвокат

20:4827.05.2018
(обновлено: 20:58 27.05.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileРоберт Мюллер. Архивное фотоРоберт Мюллер. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов дать показания команде специального прокурора Роберта Мюллера, однако его адвокаты пока не хотят, чтобы он это делал из-за постоянно возникающих новых препятствий, заявил в воскресенье один из адвокатов Трампа Рудольф Джулиани.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
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"Может, им стоит проснуться и осознать, что президент невиновен. Поэтому он и хочет дать показания. Но из-за них мы не хотим, чтобы он давал показания. Потому что они нечестны", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Джулиани, следствие постоянно создает препятствия на пути к даче Трампом показаний. В качестве примера он привел дело его адвоката Майкла Коэна, которого сначала подозревали в том, что он был посредником выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о связи с Трампом, потом появились подозрения, что он получил от неких посредников около 400 тысяч долларов за организацию встречи президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Коэн последовательно отвергает все обвинения.

Джулиани отметил, что Трамп не планирует никого увольнять, чтобы содействовать завершению расследования.

"Президент не будет их увольнять, потому что это будет им на руку, понимаете, жертвы, Уотергейт. Но это они Утергейт, это они совершали преступления. Что мы должны сделать, так это пойти в суд и искать защиты в суде", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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По его словам, нет ничего плохого в том, чтобы пытаться установить, пыталась ли Россия повлиять на выборы президента в 2016 году, но плохо при этом устанавливать слежку за одним из кандидатов, особенно если речь идет о кандидате от оппозиционной партии.

"Это Утергейт… Президент был прав с самого начала, еще тогда, когда говорил, что за его предвыборным штабом следили. Это была слежка, которую вел человек, а не техническая слежка, но все равно это слежка", — сказал он.

По словам Джулиани, когда было принято такое решение, правоохранительные органы обязаны были уведомить предвыборный штаб и попросить их содействия.

"Сейчас нет никаких доказательств сговора. Так прекратите расследование", — заключил он.

Президент США Дональд Трамп перед выступлением в Вашингтоне. 22 мая 2018
© AP Photo / Andrew Harnik
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Джулиани сообщал ранее журналистам, что Мюллер согласился сократить с пяти до двух количество тем, по которым будут опрашивать американского президента в ходе дачи показаний в рамках расследования, и ожидает завершения этого расследования до 1 сентября.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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