ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Делегация из США в воскресенье проводит переговоры с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне в рамках подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи, заявила в воскресенье журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Делегация из США сейчас ведет переговоры с официальными лицами из Северной Кореи в Пханмунджоме. Мы продолжаем подготовку встречи между президентом (Дональдом Трампом – ред.) и лидером КНДР Ким Чен Ыном", – сказала она.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что делегация сотрудников Белого дома прибыла в воскресенье в Северную Корею, чтобы провести переговоры по подготовке встречи лидеров США и КНДР. По данным газеты, делегацию США возглавил бывший спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Сон Ким. В команду Белого дома также вошли член совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер.

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры двух лидеров в Сингапуре 12 июня, однако 24 мая Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным встречаться с ним из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Он заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В ответ МИД КНДР заявил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести саммит с США и что встреча все же должна состояться для разрядки сложных отношений. После этого стороны вернулись к инициативе провести саммит в условленные ранее место и время. Трамп 26 мая заявил, что США по-прежнему рассчитывают на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.