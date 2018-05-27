Элтон Джон раздал слуховые аппараты армянским детям

ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и британский певец Элтон Джон приняли в воскресенье участие в благотворительной акции, в рамках которой детям были безвозмездно переданы слуховые аппараты, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В рамках благотворительной акции, прошедшей в воскресенье в Ереване с участием Саркисяна, Элтона Джона и директора фонда Starkey Hearing Technologies Уильяма Остина, детям из различных регионов Армении и Арцаха (Карабаха – ред.) были переданы 100 слуховых аппаратов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

По данным пресс-службы, мероприятие состоялось в детском реабилитационном центре "Айк и Эльза Титизян", действующего под эгидой фонда "Ереван – любовь моя", инициатором которого является президент Армении.

"В ходе трехдневной благотворительной акции фонд Starkey Hearing Technologies подарит детям и взрослым 2500 слуховых аппаратов", — отмечается в сообщении.

Элтон Джон прибыл в Ереван накануне для участия в благотворительном мероприятии.

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