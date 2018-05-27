ПЕКИН, 27 мая — РИА Новости. Пекин убедительно призывает Вашингтон прекратить провокационные действия, нарушающие суверенитет и представляющие угрозу национальной безопасности Китая, заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее министерство обороны Китая подтвердило, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в воскресенье в 12 морских милях от спорных Парасельских островов (Сиша — кит.) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

"Китайская сторона в связи с соответствующими действиями выразила американской стороне резкое недовольство и решительный протест. Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокационные действия, подрывающие суверенитет и угрожающие национальной безопасности Китая", — говорится в опубликованном заявлении Лу Кана.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что КНР и дальше будет принимать все необходимые меры для отстаивания своего суверенитета и своей безопасности.

Ранее минобороны Китая обвинило американские корабли в самовольном вторжении в территориальные воды КНР, назвав их действия бесцеремонным нарушением территориального суверенитета страны и норм международного права.