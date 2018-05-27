В Германии на демонстрации вышли более 25 тысяч человек

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несколько демонстраций прошли в Берлине в воскресенье, на улицы вышли более 25 тысяч человек, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на полицию.

Как пишет газета, одна из демонстраций была организована правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). По данным полиции в ней приняли участие более 5 тысяч человек с лозунгом "Будущее для Германии". Они выступали против политики правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, исламизации Германии и миграции.

Кроме того, в этот день более 20 тысяч человек вышли на демонстрацию против АдГ и нетерпимости. Они вышли на улицы с лозунгом "Остановите ненависть! Остановите АдГ!". Противники партии АдГ собрались в 13 различных точках Берлина. По данным полиции, несколько тысяч человек приняли участие в центральном митинге перед зданием рейхстага.