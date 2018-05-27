Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 27 мая — РИА Новости. Корабли ВМС США самовольно вторглись в территориальные воды в Южно-Китайском море, говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны КНР У Цяня.

Речь идет об акватории Парасельских островов (Сиша — кит.).

Китай в ответ направил авиацию корабельного базирования, которая произвела распознавание "свой-чужой" и сделала американским кораблям предупреждение о том, что они должны покинуть акваторию.

Представитель оборонного ведомства назвал очередные маневры американских кораблей провокацией, "нарушением законов КНР и соответствующих международных норм, серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая". По его словам, этот шаг подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также угрожает миру и стабильности в Южно-Китайском море.

Кроме того, в Министерстве обороны Китая заявили, что усилят обороноспособность страны на море и в воздухе, а также будут отстаивать государственный суверенитет и национальную безопасность.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в воскресенье в 12 морских милях от Парасельских островов в Южно-Китайском море.

Спорная территория

Парасельские острова — часть спорной территории в Южно-Китайском море. У Китая и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона есть разногласия по вопросу морских границ и по зонам ответственности на этой территории.

Как утверждают США, КНР строит искусственные острова в Южно-Китайском море, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США в милитаризации Южно-Китайского моря, заявляя, что имеет суверенное право вести любую деятельность и размещать любую инфраструктуру на своей территории.