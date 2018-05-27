В Турции обсуждают покупку Су-57 вместо американских F-35, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Турция может принять такое решение, если Соединенные Штаты заблокируют поставки F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне", — говорится в статье.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35. В ответ на это глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.