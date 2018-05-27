Израиль начал отгораживаться с моря от сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая — РИА Новости. Израиль начал возведение морского заграждения вдоль границы с сектором Газа и собирается завершить строительство к концу года, сообщило министерство обороны страны.

Каменный волнолом, прикрытый сверху колючей проволокой, призван обезопасить еврейское государство от вторжения палестинских морских "коммандос", которые в прошлом уже предпринимали попытки десанта.

"Речь идет о единственном в своем роде заградительном сооружении в мире, которое, по сути, эффективно блокирует возможность проникновения на израильскую территорию в прибрежной зоне", — заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

"Таким образом, планы (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС в очередной раз будут сорваны, а его стратегическое оружие, в разработку которого он вложил огромные суммы, будет нейтрализовано", — цитирует главу военного ведомства его пресс-служба.

В министерстве обороны говорят, что решение о создании морского заграждения были принято на основе опыта операции 2014 года против боевиков сектора Газа. Одним из эпизодов кампании стала высадка на израильском побережье морских "коммандос" — элиты военизированных формирований ХАМАС.

В сухопутной своей части граница с анклавом давно обнесена стенами и заборами, в дополнении к которым израильтяне сейчас строят подземный барьер для защиты от туннелей боевиков.