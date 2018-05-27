Третий палестинец скончался из-за израильского обстрела в секторе Газа

ГАЗА, 27 мая — РИА Новости. Третий палестинец скончался в больнице от тяжелых ран, полученных в воскресенье от огня израильской артиллерии на юге сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Двадцатипятилетний палестинец скончался в больнице от ран, которые он получил сегодня утром в результате израильского артиллерийского обстрела по башне наблюдения движения ХАМАС на востоке Рафаха", — заявил Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось, что двое палестинцев погибли от огня израильской артиллерии на юге сектора Газа. Пресс-служба Армии обороны Израиля пояснила, что в районе города Рафах танк открыл огонь по наблюдательной вышке после того, как на границе было найдено взрывное устройство, заложенное там палестинскими боевиками.

Атакованный объект принадлежал военизированным формированиям правящего в секторе Газа движения ХАМАС.