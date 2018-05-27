В Госдуме ответили на обвинения Киева в разработке Россией химоружия

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Обвинения Киева в разработке Россией химического и биологического оружия для "гибридной войны" являются попыткой украинских политиков заработать себе очки. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью RT.
Шерин подчеркнул, что России следует рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел за клевету на международном уровне.
"Если есть заявление, то человек должен либо предоставить неоспоримые доказательства, либо опровергнуть его и извиниться. Если ничего из этого он не может сделать, то надо возбуждать в отношении него уголовное дело", — заключил депутат.
Ранее председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз обвинила Россию в активизации исследований, направленных "на разработку химического и биологического оружия массового поражения". Каких-либо доказательств этих обвинений украинский постпред не представила, сославшись лишь на анализ госзакупок, а также научной деятельности учреждений Минобороны России.