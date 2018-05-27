В Госдуме ответили на обвинения Киева в разработке Россией химоружия

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Обвинения Киева в разработке Россией химического и биологического оружия для "гибридной войны" являются попыткой украинских политиков заработать себе очки. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью RT.

Он отметил, что подобные высказывания показывают "запущенность ситуации" на Украине, поскольку власти страны стремятся казаться народу "популярными и смелыми", не думая об ответственности, которую могут понести за голословные обвинения.

Шерин подчеркнул, что России следует рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел за клевету на международном уровне.

"Если есть заявление, то человек должен либо предоставить неоспоримые доказательства, либо опровергнуть его и извиниться. Если ничего из этого он не может сделать, то надо возбуждать в отношении него уголовное дело", — заключил депутат.

Ранее председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз обвинила Россию в активизации исследований, направленных "на разработку химического и биологического оружия массового поражения". Каких-либо доказательств этих обвинений украинский постпред не представила, сославшись лишь на анализ госзакупок, а также научной деятельности учреждений Минобороны России.