В Эстонии спасателям пока не удалось потушить пожар на полигоне

ТАЛЛИН, 27 мая — РИА Новости. Пожар на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии у села Пала волости Куусалу пока не удается ликвидировать, но спасатели предотвратили его распространение, сообщил в воскресенье Спасательный департамент республики.

"По-прежнему идет начавшееся в пятницу тушение на центральном полигоне, огонь не распространился за пределы 50 гектаров", — сообщил в воскресенье Спасательный департамент в Twitter.

Центр тревоги получил сигнал о пожаре в пятницу. Загорелись молодой лес и почва на соседних участках. К вечеру пятницы пожар охватил 15 гектаров территории полигона. В субботу площадь возгорания составила 50 гектаров.

Ликвидацией возгорания занимаются спасательные команды, военнослужащие со спасательной техникой, добровольцы. С воздуха тушение осуществляет самолет Сил обороны. Спасатели отмечают, что опасности для жителей соседних населенных пунктов нет.