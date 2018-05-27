В ЛНР рассказали о стабилизации ситуации у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике стабилизируется, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики имеет тенденцию к стабилизации", — заявил Марочко.
Он уточнил, что Народная милиция ЛНР соблюдает минские договоренности и придерживается обязательств по мирному урегулированию конфликта.
"Тем не менее, в случае агрессии со стороны противника наши подразделения готовы дать решительный отпор врагу", — заявил представитель оборонного ведомства.
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