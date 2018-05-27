В СБУ заявили о гибели двух сотрудников в Донбассе

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о гибели двух силовиков на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

"Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операцию объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

Погибшие — сотрудники спецподразделения "Альфа" подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще один человек тяжело ранен.

Накануне в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о задержании двух сотрудников ведомства. Как рассказали в ЛНР, бойцы 14-й отдельной механизированной бригады пытались перейти через так называемую серую зону.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.