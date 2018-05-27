Рейс Ташкент-Москва "Узбекских авиалиний" задержала пыльная буря

ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Пыльная буря на северо-западе Узбекистана стала причиной задержки в воскресенье на четыре с половиной часа рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии" по маршруту "Ташкент-Ургенч-Москва", сообщает пресс-служба авиакомпании.
"В настоящее время борт возобновил полет по маршруту следования. Время задержки рейса составило 4 часа 30 минут", — говорится в сообщении.
По этой же причине рейс авиакомпании НУ-51 "Ташкент-Ургенч-Бухара" был вынужден уйти на запасной аэродром в Нукусе, уточняют "Узбекские авиалинии". Время задержки самолета также составило четыре с половиной часа.
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