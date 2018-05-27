МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белорусско-китайские отношения развиваются на взаимоуважительной и равноправной основе и должны стать примером для других стран, заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.

Заместитель председателя КНР Ван Цишань прибыл с первым официальным визитом в Белоруссию, в аэропорту Минска его встретил Кобяков. Визит заместителя председателя КНР продлится по 29 мая.

"Мы рады приветствовать доброго, проверенного друга белорусского народа. Ваш визит в Беларусь очень ценим и воспринимаем как дополнительный добрый знак настроенности китайского руководства на развитие отношений с Беларусью. Мы стремимся к тому, чтобы белорусско-китайские отношения не только активно развивались, но и показывали пример для других стран, какими они могут быть: построенными на добрососедской, взаимоуважительной и равноправной основе", — цитирует Кобякова агентство Белта.

Заместитель председателя КНР поблагодарил его за теплый прием и сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин "придает огромное значение" отношениям с Белоруссией.