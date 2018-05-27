Инвалиды завершили акцию протеста в сейме Польши, длившуюся 40 дней

ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Инвалиды и их родители завершили акцию протеста в сейме Польши через 40 дней после ее начала, сообщила журналистам одна из участников протеста Ивана Гартвич.

На протяжении 40 дней люди с ограниченными возможностями и их опекуны не выходили из здания нижней палаты парламента, добиваясь улучшения финансирования инвалидов.

"Через 40 дней мы прекращаем акцию протеста в парламенте. Решение принято единогласно", — сказала Гартвич. "Мы не можем принимать участие в протесте бесконечно, если у правительства сердце из камня", — сказала журналистам другая участница акции Катажина Милевич.

Сейчас протестующие покидают сейм и выносят свои вещи. Из открыток, которые им присылали в знак поддержки, они хотят сделать выставку.

Основные требования протестующих — предоставлять им ежемесячную выплату в 500 злотых (немногим менее 150 долларов) на цели реабилитации и увеличить размер социальной пенсии, которая составляет 744 злотых (немногим более 200 долларов).

Во время нахождения протестующих в здании сейма там был усилен пропускной режим, в парламент не позволяли проходить людям, которые хотели поддержать протестующих. В связи с акцией протеста в сейме были отменены или перенесены некоторые запланированные мероприятия. Посетители не смогли попасть в сейм во время "Ночи музеев", было отменено заседание молодежного парламента — сейма детей и молодежи. Тем не менее, весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО проходит в сейме, как и планировалось, 25-28 мая.