НАТО может принять Грузию, чтобы надавить на Россию, заявили в Совфеде

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. НАТО может нарушить свои требования к странам-кандидатам и принять Грузию в альянс, чтобы надавить на Россию, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Грузия может стать членом НАТО в 2021 году, заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.

"Это зависит отнюдь не от желания Грузии. Как известно, по правилам НАТО в альянс не берут страны, обремененные территориальными проблемами и неразрешенными военными конфликтами. Тут их полный набор", — сказал политик.

Но, учитывая последние тенденции в миропорядке, "на это могут закрыть глаза во имя дополнительного давления на Россию", полагает он.

"Поэтому формально — нельзя. Но, если перевесит желание еще сильнее надавить на Россию, то вариант найдется. С пониманием того, что это не сделает этот регион более безопасным", — заключил Морозов.