В ДНР сообщили об артиллерии силовиков в жилых кварталах Дзержинска

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Украинские силовики разместили танки и артиллерию в жилых кварталах подконтрольного Киеву Дзержинска, заявил в воскресенье журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"По данным нашей разведки, в зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады присутствуют восемь танков и четыре самоходные артиллерийские установки, которые могут быть применены по территории республики. Эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска (под контролем Киева — ред.), а также рассредоточены вблизи города", — сказал Басурин.

По его словам, в район подконтрольных Киеву Дылеевки и Белогоровки направлены зенитно-ракетные комплексы украинских силовиков, задача которых "прикрытие от воздушной разведки беспилотными аппаратами ОБСЕ".

"Командование (силовиков) боится, что СММ ОБСЕ вновь выявит сосредоточение запрещенных огневых средств ВСУ на Горловском направлении… Призываем СММ ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение, а также мониторинг местности с помощью патрулей, чтобы зафиксировать присутствие в данном районе запрещенного вооружения ВСУ и добиться их отвода на установленные дистанции", — добавил Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в районе города Горловка. Кроме того, в ведомстве сообщали об успешном отражении нескольких атак украинских силовиков на позиции сил ДНР в этом районе.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>