Крупнейший парк развлечений в Германии возобновил работу после пожара

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Крупнейший парк развлечений Германии Europa-Park, находящийся на юго-западе страны, в воскресенье возобновил работу после пожара, произошедшего на одном из аттракционов в субботу вечером, сообщается в Twitter-аккаунте парка.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на аттракционе "Пираты Батавии". В тушении принимали участие около 500 пожарных.

"Работа парка возобновлена, как было запланировано" — сообщает представитель Europa-Park.

По данным полиции Оффенбурга, расположенного недалеко от коммуны Руст в земле Баден-Вюртемберг, при тушении пожара семь пожарных получили легкие ранения.