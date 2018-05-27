В ДНР заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе за минувшие сутки стабилизировалась, заявил в воскресенье журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило о трех нарушения перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения стабилизировалась. Войска Украины понимают только язык силы, после чего запрещенные орудия замолкают", — сказал Басурин.

На прошлой неделе командование ДНР заявило об обострении ситуации на линии соприкосновения в районе подконтрольной республике Горловки. По данным властей города, за одну неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков погибли четыре мирных жителя, 11 пострадали. Руководство республики заявило, что в случае угрозы безопасности населению, будет отдан указ на поражение военной техники противника.