БАКУ, 27 мая — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в воскресенье, что статус-кво по карабахскому конфликту не является его решением.

Ле Дриан прибыл с визитом в Азербайджан в воскресенье.

"Ожидается, что в конце июля президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит во Францию. А в конце года ожидается визит президента Франции в Азербайджан", — заявил Ле Дриан на совместном с азербайджанским коллегой брифинге в Баку.

Глава МИД Франции также добавил, что Париж готов содействовать поискам путей урегулирования карабахского конфликта.

"Статус-кво не является решением конфликта. Мы хотим мира и стабильности в регионе. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы начнётся активная работа в плане урегулирования данного конфликта", — сказал он.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.