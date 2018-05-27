Китай поддержал проведение саммита лидеров США и КНДР

ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай решительно поддерживает проведение саммита лидеров США и КНДР и надеется, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет успешно, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китайская сторона решительно поддерживает проведение встречи лидеров США и КНДР. Мы надеемся, что эта встреча будет успешной и принесет мир на Корейский полуостров и хорошие новости для всего мира", — заявил Лу Кан Центральному телевидению Китая.

Он подчеркнул, что Китай исходит из того, что прямой диалог между лидерами США и КНР – ключевое звено в решении ядерной проблемы Корейского полуострова.

"В нынешней ситуации мы надеемся, что американская и северокорейская стороны оценят наметившийся в последнее время диалог и тенденцию разрядки на Корейском полуострове, сохранят терпение, проявят взаимную добрую волю, будут двигаться навстречу друг другу в переговорах и продолжат делать усилия для решения взаимной обеспокоенности посредством диалога и консультаций", — цитирует Лу Кана телеканал.

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры лидеров двух стран в Сингапуре 12 июня, однако 24 мая Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным встречаться с ним из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Он заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В ответ МИД КНДР заявил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести саммит с США и что встреча все же должна состояться для разрядки сложных отношений. После этого стороны вернулись к инициативе провести саммит в условленные ранее место и время. Трамп 26 мая заявил, что США по-прежнему рассчитывают на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.