Китай поддержал проведение саммита лидеров США и КНДР

ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай решительно поддерживает проведение саммита лидеров США и КНДР и надеется, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет успешно, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Он подчеркнул, что Китай исходит из того, что прямой диалог между лидерами США и КНР – ключевое звено в решении ядерной проблемы Корейского полуострова.
"В нынешней ситуации мы надеемся, что американская и северокорейская стороны оценят наметившийся в последнее время диалог и тенденцию разрядки на Корейском полуострове, сохранят терпение, проявят взаимную добрую волю, будут двигаться навстречу друг другу в переговорах и продолжат делать усилия для решения взаимной обеспокоенности посредством диалога и консультаций", — цитирует Лу Кана телеканал.
В ответ МИД КНДР заявил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести саммит с США и что встреча все же должна состояться для разрядки сложных отношений. После этого стороны вернулись к инициативе провести саммит в условленные ранее место и время. Трамп 26 мая заявил, что США по-прежнему рассчитывают на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.