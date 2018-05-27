Глава МИД Франции рассказал о планирующейся в июле встрече Алиева и Макрона

БАКУ, 27 мая — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит во Францию в конце июля.

Ле Дриан прибыл с визитом в Азербайджан в воскресенье.

"Политический диалог между Парижем и Баку интенсивен, есть много тем и сфер для обсуждений. Франция всегда находилась рядом с Азербайджаном с момента обретения независимости", — заявил министр, выступая на встрече со студентами Азербайджано-французского университета в Баку.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит во Францию в конце июля.

"Думаю, в рамках этого визита президенты двух стран (Алиев и Эммануэль Макрон — ред.) обстоятельно обсудят возможные сферы сотрудничества", — сказал Ле Дриан.