В секторе Газа израильский танк открыл огонь по палестинцам, двое погибли

ГАЗА, 27 мая — РИА Новости. Двое палестинцев погибли от огня израильской артиллерии на юге сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Двое палестинцев погибли в результате израильского артиллерийского огня по башне наблюдения на востоке Рафаха", — сказал аль-Кидра.
Он добавил, что атакованный объект принадлежал военизированным формированиям правящего в секторе Газа движения ХАМАС.
Минувшей ночью израильская авиация атаковала примерно в этом же районе несколько объектов боевиков в ответ на нарушение границы группой палестинцев.