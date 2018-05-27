В секторе Газа израильский танк открыл огонь по палестинцам, двое погибли

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 27 мая — РИА Новости. Двое палестинцев погибли от огня израильской артиллерии на юге сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Пресс-служба Армии обороны Израиля пояснила, что в районе города Рафах танк открыл огонь по наблюдательной вышке после того, как на границе было найдено взрывное устройство, заложенное там палестинскими боевиками.

"Двое палестинцев погибли в результате израильского артиллерийского огня по башне наблюдения на востоке Рафаха", — сказал аль-Кидра.

Он добавил, что атакованный объект принадлежал военизированным формированиям правящего в секторе Газа движения ХАМАС.

Минувшей ночью израильская авиация атаковала примерно в этом же районе несколько объектов боевиков в ответ на нарушение границы группой палестинцев.